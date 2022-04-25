Полковник Армии США в отставке Макгрегор отметил неожиданную для Запада особенность ВС РФ
По словам бывшего военного, западные страны не ожидали от Российской армии столь гуманного поведения в ходе специальной военной операции в Незалежной.
Российские вооружённые силы действуют аккуратно в рамках "Операции Z", что оказалось удивительным для стран Запада. Об этом в беседе с испанским изданием El Mundo заявил американский полковник в отставке и бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор.
"Российские силы сделали то, чего мы на Западе не ожидали. <…> Было поручено избегать сопутствующего ущерба и потерь среди мирного населения", — сказал он.
Ранее Макгрегор удивился тому, что Россия "не прошлась по Украине кувалдой". Он отметил, что президент РФ Владимир Путин, несмотря ни на что, продолжает относиться к украинцам, как к соседям.
ТАСС / Станислав Красильников