Депутат Боярский: Поддержка IT-специалистов в России должна быть в приоритете

Сейчас для них уже введён ряд мер стимулирования: льготная ипотека, отсрочка от армии, а для компаний — кредиты под минимальные проценты и увеличенные гранты.

В условиях стремительного развития цифровой экономики и полномасштабного санкционного давления поддержка специалистов IT-отрасли должна быть безусловным приоритетом. Такое мнение выразил в беседе с Лайфом заместитель председателя Комитета Государственной думы по информполитике, информтехнологиям и связи Сергей Боярский.

По словам Боярского, поддержка отрасли сегодня находится на очень высоком уровне: она включает льготную ипотеку и отсрочку от армии. Тем временем компаниям предоставляется возможность налогового стимулирования при использовании российского софта и железа, а также кредиты под минимальные проценты и увеличенные гранты. Но представители IT-сферы призывают не останавливаться на этом и разработать стратегию экспортной цифровой экспансии, чтобы предложить свои разработки заграничным партнёрам, уточнил Боярский.

"Мы знаем, что спрос на альтернативные цифровые решения существует. И, учитывая наш опыт, богатство научно-практической базы и благоприятного с точки зрения открытого окна возможностей периода, нужно двигаться именно в направлении российской цифровой экспансии", — отметил депутат.