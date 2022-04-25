Жители Германии устроили шествие в поддержку россиян и против русофобии на Западе

Ближе к завершению акции в Хайльбронне протестующие отпустили в небо воздушные шары в цветах государственных флагов РФ и ФРГ.

Жители города Хайльбронна на юго-западе Германии устроили шествие в поддержку России. Несмотря на плохую погоду и антироссийские настроения в мире, на улицы вышли десятки человек, сообщает Первый канал.

Участники шествия пронесли по улицам города российские триколоры и флаги ФРГ. Некоторые митингующие несли таблички с лозунгами: "Мы против дискриминации". Ближе к завершению шествия в Хайльбронне протестующие отпустили в небо воздушные шары в цветах государственных флагов двух стран.