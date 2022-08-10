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10 августа, 01:53

С первой спокойнее: Китайские смартфоны разделили на две категории

Техноблогер Смирнов перечислил слабые места китайских смартфонов

Выпущенные под китайскими брендами смартфоны составили две трети общего объёма продаж этих устройств в России во втором квартале 2022 года, об этом свидетельствуют данные Минпромторга. С какими проблемами рискуют столкнуться владельцы китайских гаджетов и насколько легко их устранить, рассказал эксперт в сфере IT-технологий, техноблогер Виктор Смирнов.

В беседе с радио Sputnik специалист посоветовал при выборе смартфона всегда учитывать его ремонтопригодность. По мнению Смирнова, смартфоны из Китая стоит разделить на две категории. Первая — известные бренды, такие как Xiaomi, Huawei, Honor. Продукция малоизвестных фирм — другая категория на российском рынке.

"Семь бед — один ресет": Россиянам рассказали, как часто нужно перезагружать смартфон

"Семь бед — один ресет": Россиянам рассказали, как часто нужно перезагружать смартфон

Как правило, слабые стороны смартфонов первой категории российским специалистам хорошо известны, а все проблемы этих устройств лечатся. Дефицита запчастей для гаджетов, произведённых под популярными китайскими брендами, нет. А вот смартфоны второй категории хоть и обходятся покупателям дешевле, но чаще ломаются, информации о способах их ремонта мало, запчастей не хватает.

"У бюджетных смартфонов более дешёвые компоненты и всегда что-то выходит из строя, комплектующие больше подвержены перегреву и проще ломаются. У них хрупкие корпуса, которые не рассчитаны на серьёзные падения. Их ремонт — это всегда трагедия. На дисплее может быть банальная трещина, но его не поменять, потому что нет запчастей", — пояснил Смирнов.

IT-эксперт рассказал, как обманывают мошеннические сервисы по ремонту смартфонов

IT-эксперт рассказал, как обманывают мошеннические сервисы по ремонту смартфонов

Эксперт уверен, что самые надёжные китайские смартфоны — это флагманские модели крупных компаний, ими можно пользоваться годами, не обращаясь в сервисные организации. У флагманских моделей идеально оптимизированная система, самое дорогое железо, самые топовые камеры, дисплеи. У флагманов корпуса сделаны более крепко, гасят удар, чтобы он не приходился в плату, подытожил специалист.

Ранее Лайф рассказывал, что в Гонконге создали светофоры для любителей уткнуться в смартфон. Теперь красный и зелёный свет для таких пешеходов будут проецировать на тротуар перед выходом на проезжую часть.

Обложка ©

ТАСС / Василий Кузьмиченок

Юлия Коновалова

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