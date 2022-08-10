Эмбарго ЕС на импорт российского угля вступило в силу

Великобритания и Евросоюз с 10 августа прекращают импортировать российский уголь в рамках санкций, введённых в отношении РФ из-за ситуации вокруг Украины. Как заявляли ранее в Лондоне и Брюсселе, ограничительные меры, о которых идёт речь, имеют своей целью "нанести урон" экономике России.

Самой Британии при этом пришлось пойти на довольно серьёзные меры, учитывая, что страна серьёзно зависела от поставок угля из РФ. Статистика за прошлый год гласит, что 48% всего угля в королевстве приходилось на импорт, общий объём которого составлял 4,6 миллиона тонн. Почти половина из него — 43% — это российский уголь.

Кроме того, Россия входит в число крупнейших поставщиков угля для стран Евросоюза. По данным Минэнерго РФ, в 2021 году Москва поставила странам ЕС 48,7 миллиона тонн угля, или 21,8% общего объёма экспорта этого сырья. В 2020 году этот показатель составлял 22%. В связи с запретом на российский уголь страны – члены Евросоюза уже стали приобретать топливо в ЮАР, Колумбии и Австралии.

5 августа официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что Брюссель ожидает, что все страны ЕС будут соблюдать запрет на импорт угля из РФ, несмотря на энергокризис. Он напомнил, что эмбарго на поставки российского угля — это часть пятого пакета санкций со стороны Евросоюза, принятого в апреле, а 10 августа заканчивается переходный период, в течение которого закупки российского угля были разрешены, и ЕК уверена, что все страны ЕС будут выполнять это ограничение.