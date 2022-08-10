Известный дипломат скончался во время торжественной речи

Известный саудовский дипломат Мохаммад аль-Кахтани скончался во время выступления на Арабо-Африканской конференции, которая проходила в доме пограничной охраны в столице Египта — Каире. Издание tahiamasr.com сообщает, что он потерял сознание и упал.

После этого врачи, как уточняет портал, пытались оказать ему первую помощь, однако спасти дипломата не удалось. Рядом с ним находилась его супруга. Причина смерти аль-Кахтани пока неизвестна.

"Ни для кого нет положения и никакой ценности, кроме тех, кто встретил своего Господа со здоровым сердцем", — такими были последние слова саудовского дипломата.

Конференцию проводила организация по борьбе с подделкой документов и контрафактом. В связи с кончиной дипломата мероприятие отменили. Во время своего выступления на мероприятии аль-Кахтани говорил о президентах и королях Египта, Саудовской Аравии и ОАЭ. Саудовского короля Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда он назвал великим человеком, во время царствования которого страна не слышала о терроризме и других проблемах.