В Калифорнии самолёт рухнул на оживлённую автомобильную дорогу

В США легкомоторный самолёт Cessna совершил аварийную посадку прямо на автомобильную дорогу, после чего загорелся. В Сети появились кадры с моментом происшествия.

Инцидент произошёл в городе Корона в американском штате Калифорния. На борту находились пилот и один пассажир, они в результате падения не пострадали. Предварительно, причиной аварийной посадки стал отказ двигателя воздушного судна.

После жёсткого приземления над самолётом взвились клубы чёрного дыма. Машина при падении задела один из автомобилей, его пассажиры также не пострадали. Федеральное авиационное управление теперь собирается провести собственное расследование этого инцидента.