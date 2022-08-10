Тодоренко показала, как рожала в бассейне на глазах у Топалова и сына, и это зрелище не для слабонервных
Регина Тодоренко — девушка не из робких, любит риск и не боится словить хейт. В соцсетях телеведущая время от времени делится самыми интимными подробностями личной жизни. На этот раз Регина, которая в начале июля вновь стала мамой, показала фото с родов. И всё бы ничего, если бы на них не присутствовал трёхлетний сын блогерши Миша.
"Роды с мужем и сыном — это фантастика! Такое единение сердец и душ 🙏🏻 Мишка робко пробрался в родильную комнату и заулыбался, увидев нового члена семьи. Но эта улыбка до первой драки за игрушку 🤣", — призналась Тодоренко.
Регина Тодоренко взяла на роды мужа Влада Топалова и трёхлетнего сына Мишу. Фото © Telegram / todorenkoregina
Пост смелой мамочки набрал больше двух тысяч лайков, притом что увидело его 92 тысячи человек. Не обошлось и без негативных оценок: некоторые недоумевают, зачем Регина и Влад взяли на роды старшего сына.
Напомним, месяц назад Регина Тодоренко и её супруг, музыкант Влад Топалов, стали родителями во второй раз. У пары родился сын, мальчика назвали Мирославом.
Регина Тодоренко — известная телеведущая, снискавшая популярность после яркого участия в украинской версии телепрограммы "Фабрика звёзд". По приглашению Натальи Могилевской Регина вошла в состав музыкальной группы Real O. Тодоренко вела проект "Орёл и решка", успела проявить себя в качестве композитора, стать звездой соцсетей. Подробнее о биографии Регины читайте на сайте uznayvse.ru.
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