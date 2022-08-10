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10 августа, 07:55

Валерий Меладзе может лишиться торгового центра в Москве и ежегодного дохода в 15 млн

В 2020 году журнал Forbes оценивал доходы заслуженного артиста России Валерия Меладзе в 3,2 млн долларов. Часть этих средств певцу приносил торговый центр "Вантаж" в столичном районе Восточное Бирюлёво. Кадастровая стоимость объекта на тот момент составляла 145 миллионов рублей. Как сообщает Mash, здание могут отобрать у Меладзе за административные нарушения. И тогда звезда лишится около 15 млн рублей ежегодного дохода.

Почему Меладзе могут лишить торгового центра "Вантаж"? Загвоздка в том, что земля под ТЦ — арендованная, потому иногда инспекторы проверяют условия сдачи. В 2021-м во время одного из осмотров в "Вантаже" были найдены ломбард, автошкола и ремонт одежды и обуви. Оказалось, Меладзе нарушил договорённости с арендодателем земли — и на него завели административное дело. Певец пытался судиться, но правда не на его стороне. В итоге за неисполнение договора на "Вантаж" могут наложить пени или вовсе разорвать соглашение.

Особняки, торговые центры и богатая родня. Так ли уж беден певец Меладзе, как ему кажется

Особняки, торговые центры и богатая родня. Так ли уж беден певец Меладзе, как ему кажется

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Марта Белова

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