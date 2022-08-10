Пригожин назвал Макаревича выжившим из ума стариком за призыв к врачам разобраться в русских

Рассуждает про свою музыку и её глубокие посылы, при этом абсолютно забывая, что эта самая музыка пишется в первую очередь для людей вне зависимости от их взглядов. Плюс ко всему его позиция не поддаётся никакой критике

Иосиф Пригожин Музыкальный продюсер