Пригожин назвал Макаревича выжившим из ума стариком за призыв к врачам разобраться в русских
68-летний лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич шокирует своими высказываниями, музыкант "стал каким-то выжившим из ума стариком", указал Иосиф Пригожин. Заявления певца в адрес русских людей крайне агрессивны, подчеркнул продюсер.
Рассуждает про свою музыку и её глубокие посылы, при этом абсолютно забывая, что эта самая музыка пишется в первую очередь для людей вне зависимости от их взглядов. Плюс ко всему его позиция не поддаётся никакой критике
Макаревич поддерживает оголтелую пропаганду с откровенным враньём, которую развернули не просто против России, но, что самое страшное, против всего русского народа, заметил Пригожин в беседе с NEWS.ru.
Ранее основатель "Машины времени" во время интервью с израильскими журналистами предложил учёным и медикам разобраться в поведении населения РФ.
Я вдруг понял, что касаемо метаморфоз поведения населения России меня охватило полнейшее безразличие. Пусть разбираются учёные, пусть разбираются медики, что такое происходило с этими людьми на протяжении нескольких сотен лет
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ТАСС / Вадим Тараканов / Дмитрий Коробейников