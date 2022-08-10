НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 августа, 09:01

Пригожин назвал Макаревича выжившим из ума стариком за призыв к врачам разобраться в русских

68-летний лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич шокирует своими высказываниями, музыкант "стал каким-то выжившим из ума стариком", указал Иосиф Пригожин. Заявления певца в адрес русских людей крайне агрессивны, подчеркнул продюсер.

Рассуждает про свою музыку и её глубокие посылы, при этом абсолютно забывая, что эта самая музыка пишется в первую очередь для людей вне зависимости от их взглядов. Плюс ко всему его позиция не поддаётся никакой критике

Иосиф Пригожин

Музыкальный продюсер

<p>Рассуждает про свою музыку и её глубокие посылы, при этом абсолютно забывая, что эта самая музыка пишется в первую очередь для людей вне зависимости от их взглядов. Плюс ко всему его позиция не поддаётся никакой критике</p>
<p>Рассуждает про свою музыку и её глубокие посылы, при этом абсолютно забывая, что эта самая музыка пишется в первую очередь для людей вне зависимости от их взглядов. Плюс ко всему его позиция не поддаётся никакой критике</p>

Макаревич поддерживает оголтелую пропаганду с откровенным враньём, которую развернули не просто против России, но, что самое страшное, против всего русского народа, заметил Пригожин в беседе с NEWS.ru.

Ранее основатель "Машины времени" во время интервью с израильскими журналистами предложил учёным и медикам разобраться в поведении населения РФ.

Я вдруг понял, что касаемо метаморфоз поведения населения России меня охватило полнейшее безразличие. Пусть разбираются учёные, пусть разбираются медики, что такое происходило с этими людьми на протяжении нескольких сотен лет

Андрей Макаревич

Музыкант, основатель группы "Машина времени"

<p>Я вдруг понял, что касаемо метаморфоз поведения населения России меня охватило полнейшее безразличие. Пусть разбираются учёные, пусть разбираются медики, что такое происходило с этими людьми на протяжении нескольких сотен лет</p>
<p>Я вдруг понял, что касаемо метаморфоз поведения населения России меня охватило полнейшее безразличие. Пусть разбираются учёные, пусть разбираются медики, что такое происходило с этими людьми на протяжении нескольких сотен лет</p>
Интерактивная карта: Где отсиживаются знаменитости, уехавшие из России из-за событий на Украине

Интерактивная карта: Где отсиживаются знаменитости, уехавшие из России из-за событий на Украине

Обложка ©

ТАСС / Вадим Тараканов / Дмитрий Коробейников

Марта Белова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров