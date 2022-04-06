Где отсиживаются знаменитости, уехавшие из России из-за событий на Украине

Представители отечественного шоубиза за последние полтора месяца поделились на три лагеря. Одни (например, Дмитрий Певцов) и словом и делом поддерживают российских военнослужащих, другие, как Максим Галкин, высказываются в соцсетях против спецоперации РФ по защите Донбасса и сбегают из страны. Третьи же затаились и выжидают — так ведёт себя, в частности, Филипп Киркоров. Кто из знаменитостей уехал из России из-за событий на Украине и где их искать? На интерактивной карте миграции звёзд, созданной Super.ru и проектом Gigarama. Крутите глобус — и узнаете, в какой стране наших артистов и блогеров больше всего и где сейчас находится Алла Пугачёва с детьми.

Земфира и Рената Литвинова покинули Россию из-за событий на Украине

Земфира и Рената Литвинова уехали из России. Фото © Telegram / renatalitvinova

24 и 26 февраля, после начала "Операции Z", Земфира отыграла концерты в Москве — первые за пять лет. Певица сдерживала эмоции и была немногословна. В паблике в соцсети "ВКонтакте" своё молчание она объяснила профессионализмом. "Мне грустно, тяжело, я плачу. <...> И я не трус", — написала артистка. А спустя неделю в компании Ренаты Литвиновой отправилась в Париж. С тех пор верные подруги успели побывать и в Лондоне — на концерте Оксимирона.

Земфира и Рената Литвинова в Лондоне на концерте Oxxxymiron. Фото © Telegram / neopra_blin

Литвинова возвращаться на родину не собирается, по крайней мере, пока. Постит фото из Европы, подписывая: "... а мыслями в России..." Рената уже навестила свою дочь Ульяну — девушка проживает в Антверпене. И проверила европейскую медицину — на днях звезда опубликовала фото с больничной койки.

"Так мечтала, мы с артистами так мечтали! О гастролях в Санкт-Петербурге, ждали — показать спектакль "Звезда вашего периода" любимой публике — не приеду… И прошу прощения — у моих зрителей и у моих артистов — надеюсь, мы ещё сыграем? Спасибо вам за понимание… Я не пропадаю", — написала Литвинова в телеграм-канале.

Рената Литвинова улетела во Францию. Фото © Telegram / renatalitvinova

Актриса Чулпан Хаматова уволилась из "Современника" и уехала из России

Актриса Чулпан Хаматова покинула Россию. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / chulpanofficial

Народная артистка РФ Чулпан Хаматова вместе с детьми покинула Россию. Пристанищем для общественницы стала Латвия. Перед отъездом актриса уволилась — по собственному желанию — из театра "Современник", в труппе которого состояла с 1998 года. Новым домом для Хаматовой стал экопосёлок Аматциемс, расположенный в 80 километрах от Риги. Новую работу Чулпан нашла быстро — её пригласил в труппу Нового рижского театра режиссёр Алвис Херманис.

Джиган и Оксана Самойлова после начала "Операции Z" улетели в Дубай

Джиган и Оксана Самойлова, похоже, не собираются возвращаться в Россию. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana

"Второй день страшно просыпаться, смотреть новости и осознавать, что происходит", — честно призналась подписчикам 25 февраля блогерша, супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова. А 8 марта сообщила, что вместе с детьми и мужем находится в ОАЭ. Покинувшая Россию звёздная пара арендовала дом в Дубае. "Мы уехали из Москвы, но не навсегда. Мы уехали просто в отпуск, у детей каникулы, и всё, и мы, собственно говоря, просто отдыхаем", — разоткровенничалась красотка. Правда, отдых что-то затянулся.

Из Эмиратов Джиган успел сгонять в Израиль, оставив четырёх детей на Оксану. "План Божий", — подписал музыкант фото из Иерусалима. Фанаты заподозрили, что рэпер пытается оформить израильское гражданство. И пока Денис (так на самом деле зовут рэпера) путешествует по миру, в Москве его судят за пропаганду гомосексуальности и унижение подписчиков.

Рэпер Джиган в Израиле. Фото © Telegram / geegunchill

Инфоцыганка Елена Блиновская уехала в ОАЭ

Основательница "Марафона желаний" Елена Блиновская променяла Россию на ОАЭ. Фото © Telegram / lb2508

Блогерша Елена Блиновская, известная как создательница "Марафона желаний", стала пиариться на ситуации на Украине сразу после начала "Операции Z". Сообщила, что научит загадывать желание о мире на очередном своём марафоне. За сие тайное знание попросила ни больше ни меньше — 15 тысяч рублей. Инфоцыганка в конце февраля уехала из России и, как и семья Джигана – Самойловой, остановилась в ОАЭ. "Всё. Открываю счета в Дубае. Пошла подписывать документы. <...> Никогда не стремилась я ни к бизнесу за границей!!! Ни к двойному гражданству. Ни вообще ни к чему такому..." — заявила Блиновская своим "хомячкам". А они, конечно, поверили. Кстати, Лена — резидент Дубая.

"Нежный редактор" Татьяна Мингалимова не вернулась в Россию из ЕС

Блогерша Таня Мингалимова не вернулась в Россию из Европы. Фото © Telegram / slaysexyflawless

Новость о начале специальной военной операции по защите территорий Донбасса застала блогершу Таню Мингалимову в Париже. И девушка решила не возвращаться в Россию, во всяком случае пока. "Нежный редактор" теперь пытается работать в Европе — правда, получается не очень. "Я, конечно, не могу ни работать, ни отвлечься, ни-че-го", — пишет Мингалимова в телеграм-канале. И в то же время просит подписчиков, которые делают французские и английские субтитры, связаться с ней. "Работа довольно лёгкая", — отмечает ютуберша.

На днях Татьяна перебралась из Франции в Португалию. Свой 27-й день рождения она встретила на мысе Рока: "Там мы поели в очень уютном ресторанчике, и я побежала встречать закат. По пути мы заехали в супермаркет за тортом и свечками, которые потом мне было очень трудно задуть из-за океанского ветра, и я сделала это в открытом багажнике автомобиля!) А звёзды какие красивые, ребят! Я давно их не видела".