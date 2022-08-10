Скульптуру Солдата Победы доставили на Саур-Могилу
Фигуру Солдата Победы доставили на Саур-Могилу. Обложка © Донецкое агентство новостей
Ключевой монумент легендарного мемориального комплекса — скульптуру Солдата Победы — доставили на Саур-Могилу. Об этом сообщили в пресс-службе Российского военно-исторического общества. В ближайшие дни специалисты приступят к монтажу и мемориал вернётся на историческое место — к подножию стелы на вершине кургана.
Скульптуру привезли в разобранном виде, устанавливаться она также будет по частям. Наибольшая сложность заключается в сопряжении скульптурной композиции с облицованной гранитом 36-метровой стелой. Проверить ход работ приехал заместитель председателя РВИО Николай Овсиенко, а также представители руководства ДНР.
"Скульптура солдата, который является центральным элементом скульптурной композиции мемориала, доставлена на трейлере. Ещё не вся — голову бойца и руку с автоматом отливали отдельно, но вскоре мы начнем её сборку и установку", — сказал Овсиенко.
По его словам, восстановление данного монумента — это не просто стройка, а историческая "миссия по воссозданию нашей общей памяти". Этим занимается РВИО совместно с Военно-строительным комплексом Минобороны РФ. Все работы идут в соответствии с графиком и в конце августа должны быть завершены.
Курган Саур-Могила находится в восточной части ДНР на высоте 277,9 м над уровнем моря. Он стал одним из главных символов разгрома фашистов в годы ВОВ. В 1967-м здесь был открыт мемориальный комплекс, который включал обелиск высотой 36 метров, скульптуру советского солдата у подножия и Вечный огонь. Летом 2014 года памятник был сильно повреждён во время атаки ВСУ.
О том, что скульптуру Солдата Победы на кургане Саур-Могила восстановят к концу лета этого года, стало известно в июне. По словам зампреда РВИО Николая Овсиенко, мемориал Саур-Могила в ДНР воссоздают по прямому поручению президента страны Владимира Путина.