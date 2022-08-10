Ключевой монумент легендарного мемориального комплекса — скульптуру Солдата Победы — доставили на Саур-Могилу. Об этом сообщили в пресс-службе Российского военно-исторического общества. В ближайшие дни специалисты приступят к монтажу и мемориал вернётся на историческое место — к подножию стелы на вершине кургана.

Скульптуру привезли в разобранном виде, устанавливаться она также будет по частям. Наибольшая сложность заключается в сопряжении скульптурной композиции с облицованной гранитом 36-метровой стелой. Проверить ход работ приехал заместитель председателя РВИО Николай Овсиенко, а также представители руководства ДНР.







"Скульптура солдата, который является центральным элементом скульптурной композиции мемориала, доставлена на трейлере. Ещё не вся — голову бойца и руку с автоматом отливали отдельно, но вскоре мы начнем её сборку и установку", — сказал Овсиенко.

По его словам, восстановление данного монумента — это не просто стройка, а историческая "миссия по воссозданию нашей общей памяти". Этим занимается РВИО совместно с Военно-строительным комплексом Минобороны РФ. Все работы идут в соответствии с графиком и в конце августа должны быть завершены.