Россиянин увяз по горло в яме с мазутом и провёл там всю ночь
В Бугульме мужчина провёл целую ночь в яме с мазутом
В Татарстане, в городе Бугульме, мужчина всю ночь просидел в яме с мазутом. Он попытался выбраться самостоятельно, однако его стало затягивать ещё сильнее. Вытащили мужчину только утром, когда его заметил прохожий. Кадры с пленником появились в соцсетях.
Прохожий снял застрявшего в мазуте мужчину, пока тот ожидал прибытия спасателей. Видео © Instagram (запрещён на территории РФ) / bugulma_inform
"В 4:24 в городе Бугульме на базе по улице Нефтяников мужчина 32 лет по горло завяз в яме с мазутом. Сотрудники Пожарно-спасательной части № 64 прибыли на место и помогли ему выбраться. Госпитализация не потребовалась, и сам мужчина от медпомощи отказался", — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.
По словам местных жителей, раньше рядом с местом происшествия находилась промышленная база. И теперь в жару битум начинает течь через стену гаражей. На данный момент территория огорожена, рассказали в горадминистрации. Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.
Ранее в Московской области врачи спасли мужчине руку, которую он по неосторожности перерезал бензопилой.
Instagram (запрещён на территории РФ) / bugulma_inform