Россиянин увяз по горло в яме с мазутом и провёл там всю ночь

В Татарстане, в городе Бугульме, мужчина всю ночь просидел в яме с мазутом. Он попытался выбраться самостоятельно, однако его стало затягивать ещё сильнее. Вытащили мужчину только утром, когда его заметил прохожий. Кадры с пленником появились в соцсетях.

Прохожий снял застрявшего в мазуте мужчину, пока тот ожидал прибытия спасателей. Видео © Instagram (запрещён на территории РФ) / bugulma_inform

"В 4:24 в городе Бугульме на базе по улице Нефтяников мужчина 32 лет по горло завяз в яме с мазутом. Сотрудники Пожарно-спасательной части № 64 прибыли на место и помогли ему выбраться. Госпитализация не потребовалась, и сам мужчина от медпомощи отказался", — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.