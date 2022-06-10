В ДНР восстановят скульптуру советского солдата на Саур-Могиле к концу лета

В ДНР восстановят скульптуру советского солдата на кургане Саур-Могила к концу лета этого года. Об этом рассказал зампредседателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко, назвав это знаковым проектом для республики.

"Официально подписан график строительства по всем видам работ. Вчера [председатель РВИО] Владимир Александрович Мединский и заместитель министра обороны РФ Тимур Вадимович Иванов утвердили составленный нами график проведения работ", — уточнил он.

Российские специалисты уже приступили к работам по реконструкции мемориала на кургане Саур-Могила, подчеркнул Овсиенко. Сейчас идёт восстановление барельефов. В этом году также отремонтируют центральную аллею и боковые пилоны. Памятник дополнят и скульптурами в честь подвига современных освободителей Донбасса.

Специалист напомнил, что в 1943 году здесь шли ожесточённые бои с немецкими захватчиками. В 1967 году был открыт мемориал, который включал в себя обелиск высотой 36 метров и установленную у подножия скульптуру советского солдата, позднее был зажжён Вечный огонь. Летом 2014 года памятник был сильно повреждён во время атаки ВСУ.