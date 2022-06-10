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Опубликовано 10 июня 2022, 15:01

В ДНР восстановят скульптуру советского солдата на Саур-Могиле к концу лета

В ДНР восстановят скульптуру советского солдата на кургане Саур-Могила к концу лета этого года. Об этом рассказал зампредседателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко, назвав это знаковым проектом для республики.

"Официально подписан график строительства по всем видам работ. Вчера [председатель РВИО] Владимир Александрович Мединский и заместитель министра обороны РФ Тимур Вадимович Иванов утвердили составленный нами график проведения работ", уточнил он.

Российские специалисты уже приступили к работам по реконструкции мемориала на кургане Саур-Могила, подчеркнул Овсиенко. Сейчас идёт восстановление барельефов. В этом году также отремонтируют центральную аллею и боковые пилоны. Памятник дополнят и скульптурами в честь подвига современных освободителей Донбасса.

Специалист напомнил, что в 1943 году здесь шли ожесточённые бои с немецкими захватчиками. В 1967 году был открыт мемориал, который включал в себя обелиск высотой 36 метров и установленную у подножия скульптуру советского солдата, позднее был зажжён Вечный огонь. Летом 2014 года памятник был сильно повреждён во время атаки ВСУ.

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Ранее сообщалось, что волонтёры Общероссийского народного фронта доставили частичку пламени с Могилы Неизвестного Солдата в Москве в Донецкую Народную Республику, где зажгли Вечный огонь на мемориальном комплексе "Саур-Могила".

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ТАСС / Л. Самсонова

Татьяна Миссуми
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