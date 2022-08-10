Новая волна ковида может вытеснить в России грипп

Если в ближайшем будущем наступит новая волна ковида, то этот вирус займёт нишу острых респираторных заболеваний, вытеснив грипп, который особенно активно распространяется осенью. Об этом сообщил заведующий инфекционным отделением № 2 ЦКБ Управления делами президента РФ Георгий Сапронов.

"По опыту прошлых лет мы можем говорить о том, что, возможно, коронавирус полностью заполнит нишу острых респираторных инфекций. Поэтому если этой осенью коронавирус получит широкое распространение, то заболеваемость гриппом, возможно, будет сведена на нет, как это было в предыдущие два года", — сказал инфекционист в беседе с РИАМО.

Он отметил, что прогнозировать, какие вирусы появятся в будущем сезоне или следующем году, достаточно сложно. Сапронов напомнил, что в начале 2022 года случаи заражения ковидом существенно уменьшились, но на этом фоне появились сезонные респираторные инфекции: грипп, респираторно-синцитиальный вирус и другие.

Если осенью ковид замедлит распространение других инфекций, это не значит, что вакцинироваться от гриппа не нужно, предупредил специалист. Он подчеркнул, что прививаться от обоих вирусов важно всем, особенно людям из группы риска.