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10 августа, 15:09

Сенатор Цеков заявил, что США заинтересованы в конфликте на Украине

США выгоден конфликт на Украине, поэтому они будут его разжигать, давая надежду Киеву и не считаясь с человеческими жертвами. Об этом сказал член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT, комментируя слова главы Пентагона Ллойда Остина о решимости поставлять оружие ВСУ "столько, сколько потребуется".

"Это является лишним подтверждением того, что США заинтересованы в конфликте на Украине. Они периодически проговариваются и заявляют, что война должна вестись чуть ли не до последнего человека", — пояснил он.

Сенатор полагает, что Вашингтон кормит украинское руководство надеждами, что якобы очередная партия "чудо-оружия" моментально приведёт к успехам ВСУ. Недаром после слов Остина украинский лидер Владимир Зеленский тут же начинает заявлять, что "вернёт все территории Украины, в том числе и Крым".

"Они [США] разжигают абсолютно нездоровые настроения на Украине на продолжение конфликта", — констатировал Цеков.

Американский полковник рассказал, в чём Вашингтон просчитался на Украине

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Напомним, Ллойд Остин заявил, что Штаты будут предоставлять Украине оружие для защиты территорий столько, сколько потребуется.

Обложка ©

Getty Images / Michael Ciaglo

Татьяна Миссуми

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