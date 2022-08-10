Сенатор Цеков заявил, что США заинтересованы в конфликте на Украине

США выгоден конфликт на Украине, поэтому они будут его разжигать, давая надежду Киеву и не считаясь с человеческими жертвами. Об этом сказал член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT, комментируя слова главы Пентагона Ллойда Остина о решимости поставлять оружие ВСУ "столько, сколько потребуется".

"Это является лишним подтверждением того, что США заинтересованы в конфликте на Украине. Они периодически проговариваются и заявляют, что война должна вестись чуть ли не до последнего человека", — пояснил он.

Сенатор полагает, что Вашингтон кормит украинское руководство надеждами, что якобы очередная партия "чудо-оружия" моментально приведёт к успехам ВСУ. Недаром после слов Остина украинский лидер Владимир Зеленский тут же начинает заявлять, что "вернёт все территории Украины, в том числе и Крым".

"Они [США] разжигают абсолютно нездоровые настроения на Украине на продолжение конфликта", — констатировал Цеков.