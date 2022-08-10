В Херсоне вскрыли украинский центр по противодействию интеграции с Россией

В Херсоне российскими силовиками вскрыт подрывной аналитический центр киевского режима, который занимался противодействием интеграции с Россией. Об этом журналистам сообщил представитель силовых структур. По его словам, основную деятельность в этих учреждениях осуществляли сотрудники украинских спецслужб, в том числе СВР Незалежной.

Один из руководителей этого центра, заведующий сектором региональных исследований Александр Максименко, рассказал о некоторых мерах противодействия интеграции с Россией на примере Херсона. Он признался, что организация функционировала до конца июня 2022 года и готовила документы для офиса украинского лидера Владимира Зеленского.

"В нашем центре возникла идея о написании аналитической записки в офис президента "О противодействии интеграции Херсона в состав РФ". Я писал в этом документе, что нужно, чтобы максимально долго работало казначейство, чтобы не бросали людей и финансировали максимально долго бюджетников и всех, кто здесь находится, чтобы на максимальное время оттянуть процесс интеграции", — сказал Максименко.

Сам он добровольно решил сотрудничать с представителями российских силовых ведомств. Именно мужчина передал им все документы о деятельности организации. Также Максименко сообщил, что в ближайшее время собирается подать документы на гражданство РФ.