В доме скопинского маньяка произошло убийство, он помогал прятать тело

Скопинский маньяк Виктор Мохов, который вышел на свободу в 2021 году после 17 лет тюрьмы, арестован за то, что прятал тело убитого знакомого в своём доме. Об этом пишет Mash.

2 августа Мохов отмечал День ВДВ с друзьями. В какой-то момент ему показалось, что его приятель украл гуся. Начался конфликт, за маньяка заступился один из участников посиделок, ударив локтём в шею подозреваемого в краже, который тут же скончался.

Тело убитого пролежало во дворе дома несколько дней. Затем Мохов с другом перетащили его в заброшенное здание неподалёку, где позже труп нашла полиция. Убийца арестован за расправу, а Мохов взят под стражу на 10 суток за выход из дома ночью, что ему запрещено. Также маньяку грозит срок по статье об укрывательстве особо тяжкого преступления.