В доме скопинского маньяка произошло убийство, он помогал прятать тело
Скопинский маньяк Виктор Мохов, который вышел на свободу в 2021 году после 17 лет тюрьмы, арестован за то, что прятал тело убитого знакомого в своём доме. Об этом пишет Mash.
2 августа Мохов отмечал День ВДВ с друзьями. В какой-то момент ему показалось, что его приятель украл гуся. Начался конфликт, за маньяка заступился один из участников посиделок, ударив локтём в шею подозреваемого в краже, который тут же скончался.
Тело убитого пролежало во дворе дома несколько дней. Затем Мохов с другом перетащили его в заброшенное здание неподалёку, где позже труп нашла полиция. Убийца арестован за расправу, а Мохов взят под стражу на 10 суток за выход из дома ночью, что ему запрещено. Также маньяку грозит срок по статье об укрывательстве особо тяжкого преступления.
Ранее мировой суд судебного участка Скопинского районного суда Рязанской области арестовал Виктора Мохова, известного россиянам как скопинский маньяк, на 10 суток. Причиной стало то, что он не ночевал дома.