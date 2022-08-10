Минздрав продлил срок годности вакцин от ковида "Спутник V"
Министерство здравоохранения РФ продлило срок годности вакцин от коронавирусной инфекции "Спутник V". Соответствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению препаратов.
"Срок годности вакцин "Спутник V" для профилактики новой коронавирусной инфекции был продлён и составляет от шести месяцев до одного года для препаратов разных производителей", — сообщили в пресс-службе Минздрава.
Однако если на упаковке препарата, который был произведён до принятия соответствующего решения, указан более короткий срок годности, то это не говорит о том, что он просрочен. Нововведения основаны на результатах экспертизы, согласно которым на протяжении всего срока годности сохраняется качество, а значит, безопасность и эффективность препарата.
Ранее в Минздраве сообщили, что для ревакцинации против коронавируса можно использовать первый компонент "Спутника V", так как он идентичен "Спутнику лайт", но для граждан старше 60 лет целесообразно использовать двукратное введение вакцины — первого и второго компонента. Это позволит сформировать более высокий уровень защитного иммунитета. В ведомстве также заверили, что необходимые запасы вакцины есть во всех регионах страны.
Shutterstock