Трамп не стал отвечать на вопросы генпрокурора Нью-Йорка во время допроса

Экс-президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопросы генпрокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс во время недавнего допроса. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth.

"В соответствии с рекомендацией моего советника и по всем остальным причинам я отказался отвечать на вопросы, руководствуясь правами, доступными каждому гражданину в соответствии с Конституцией США. Я не совершил ничего плохого. И именно поэтому спустя пять лет наблюдения федеральное правительство, власти Штатов и местные органы власти при поддержке с фальшивыми медиа не смогли ничего найти", — заявил Трамп.