Трамп не стал отвечать на вопросы генпрокурора Нью-Йорка во время допроса
Экс-президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопросы генпрокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс во время недавнего допроса. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth.
"В соответствии с рекомендацией моего советника и по всем остальным причинам я отказался отвечать на вопросы, руководствуясь правами, доступными каждому гражданину в соответствии с Конституцией США. Я не совершил ничего плохого. И именно поэтому спустя пять лет наблюдения федеральное правительство, власти Штатов и местные органы власти при поддержке с фальшивыми медиа не смогли ничего найти", — заявил Трамп.
Допрос бывшего американского лидера связан с рассмотрением гражданского иска штата к компании Trump Organization, подозреваемой в нарушении правил финансовой отчётности ради получения налоговых льгот и иных экономических бенефиций. Генпрокурор штата уже многократно обязала экс-президента и его представителей давать показания под присягой. За отказ в содействии на Трампа уже были наложены многотысячные штрафы.
Ранее сообщалось, что имение Трампа Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. Политик усмотрел в этом связь с его возможным участием в президентской гонке 2024 года и заявил, что США переживают "тёмные времена". Оказалось, что агенты ФБР провели обыск в доме Трампа, специально выбрав момент, когда тот находился в Нью-Йорке.
ТАСС / Shafkat Anowar