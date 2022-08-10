Разведчики из ЛНР нашли и обезвредили иностранные боеприпасы под Соледаром

На бывших украинских позициях под Соледаром в Донецкой Народной Республике найдены боеприпасы иностранного производства. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на своего корреспондента.

Находка была обнаружена разведчиками батальона Народной милиции ЛНР. Военнослужащим удалось обезвредить немецкую противобортовую мину DM12. Редкий боеприпас предназначен для уничтожения бронированной техники. Кроме того, бойцы нашли иностранные мины калибра 120 миллиметров, что является очередным доказательством того, что Вооружённые силы Украины используют оружие из западных поставок.