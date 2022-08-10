НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 августа, 16:05

Белоруссия согласилась сотрудничать с НАТО, но при одном условии

Белорусский полковник Ревенко напомнил НАТО о стратегическом парнёрстве Минска и Москвы

Белоруссия не отказывается от сотрудничества с НАТО в отдельных сферах, но при этом делает акцент на стратегическом характере отношений Минска и Москвы. Об этом заявил в среду глава департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко в интервью телекомпании "ВоенТВ".

Он отметил, что Белоруссия находится "в эпицентре событий в Европе", и такое геостратегическое положение обязывает страну строить взаимовыгодные отношения со всеми соседями, в том числе и с членами блока НАТО.

"Это позволяет говорить нам о том, что мы с вами сотрудничаем, но давайте исходить из того, что Российская Федерация — наш стратегический союзник. Если вас устраивает данный тезис, данное положение, то давайте продолжать нашу работу", заключил он.

Путин оценил необходимость зеркального ответа на учения НАТО у границы Белоруссии

Путин оценил необходимость зеркального ответа на учения НАТО у границы Белоруссии

Ранее глава Генштаба Белоруссии Руслан Косыгин заявил, что военные приготовления и манёвры войск НАТО в Польше свидетельствуют о подготовке альянса к войне с Россией и Белоруссией под предлогом сдерживания угрозы с востока. А президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил о возможности новых провокаций США и ЕС против РФ и Белоруссии. По его словам, члены НАТО заинтересованы в продолжении военных действий на Украине. Глава Белоруссии подчеркнул, что через РФ государства Североатлантического альянса пытаются "подобраться к главному сопернику", которым является Китай.

Обложка ©

Shutterstock

Алексей Берковиц

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров