Белоруссия согласилась сотрудничать с НАТО, но при одном условии
Белорусский полковник Ревенко напомнил НАТО о стратегическом парнёрстве Минска и Москвы
Белоруссия не отказывается от сотрудничества с НАТО в отдельных сферах, но при этом делает акцент на стратегическом характере отношений Минска и Москвы. Об этом заявил в среду глава департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко в интервью телекомпании "ВоенТВ".
Он отметил, что Белоруссия находится "в эпицентре событий в Европе", и такое геостратегическое положение обязывает страну строить взаимовыгодные отношения со всеми соседями, в том числе и с членами блока НАТО.
"Это позволяет говорить нам о том, что мы с вами сотрудничаем, но давайте исходить из того, что Российская Федерация — наш стратегический союзник. Если вас устраивает данный тезис, данное положение, то давайте продолжать нашу работу", — заключил он.
Ранее глава Генштаба Белоруссии Руслан Косыгин заявил, что военные приготовления и манёвры войск НАТО в Польше свидетельствуют о подготовке альянса к войне с Россией и Белоруссией под предлогом сдерживания угрозы с востока. А президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил о возможности новых провокаций США и ЕС против РФ и Белоруссии. По его словам, члены НАТО заинтересованы в продолжении военных действий на Украине. Глава Белоруссии подчеркнул, что через РФ государства Североатлантического альянса пытаются "подобраться к главному сопернику", которым является Китай.
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