Белоруссия согласилась сотрудничать с НАТО, но при одном условии

Белоруссия не отказывается от сотрудничества с НАТО в отдельных сферах, но при этом делает акцент на стратегическом характере отношений Минска и Москвы. Об этом заявил в среду глава департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко в интервью телекомпании "ВоенТВ".

Он отметил, что Белоруссия находится "в эпицентре событий в Европе", и такое геостратегическое положение обязывает страну строить взаимовыгодные отношения со всеми соседями, в том числе и с членами блока НАТО.

"Это позволяет говорить нам о том, что мы с вами сотрудничаем, но давайте исходить из того, что Российская Федерация — наш стратегический союзник. Если вас устраивает данный тезис, данное положение, то давайте продолжать нашу работу", — заключил он.