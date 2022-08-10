Швейцария и Украина завершили переговоры о представлении интересов Киева в России
Швейцария выразила готовность представлять дипломатические интересы Украины в России, если Москва согласится на это. Соответствующие переговоры с Киевом завершены, сообщил официальный представитель швейцарского МИД Пьер Ален Эльчингер.
"Украина хотела, чтобы Швейцария взяла на себя мандат покровительствующей державы в России. Соответствующие переговоры завершены <...> Чтобы мандат покровительствующей державы вступил в силу, Россия должна ещё дать своё согласие", — приводит ТАСС его слова.
Согласно "мандату покровительствующей державы", Швейцария готова представлять в России интересы Украины, поскольку эти две страны расторгли дипломатические отношения. При этом Эльчингер отметил, что Швейцария делала предложение обеим сторонам. В частности, страна изъявляла желание быть принимающей стороной для проведения переговоров и встреч.
Напомним, Украина разорвала дипломатические отношения с Россией 24 февраля, когда президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Швейцария напомнила, что по-прежнему представляет интересы России в Грузии после событий в 2008 году, и вызвалась сделать то же самое в ситуации с Киевом.
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