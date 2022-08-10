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10 августа, 17:05

Индонезия выразила заинтересованность во встрече Путина и Зеленского на саммите G20

Посол Индонезии в РФ Хосе Таварес заявил, что страна заинтересована в проведении встречи между российским и украинским лидерами на полях саммита G20, который состоится 15–16 ноября на острове Бали.

"Приглашения давно были переданы президентом Индонезии президентам России и Украины. Если они примут участие в саммите "Двадцатки" на Бали, то, конечно, для [организации встречи] будет возможность", — сказал дипломат.

По словам Тавареса, Индонезия более чем готова содействовать встрече, если Владимир Путин и Владимир Зеленский примут очное участие в предстоящем мероприятии.

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Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин сообщал, что встреча с Зеленским на данный момент невозможна даже при посредничестве Турции или других стран. Глава государства тогда напомнил, что киевские власти отказались от выполнения достигнутых в Стамбуле договорённостей с Москвой, желания их выполнять у украинцев нет и сегодня. А вот в Киеве заговорили о потенциальной встрече Путина и Зеленского в Индонезии. При этом Песков отметил, что российский лидер ещё не решил, в каком формате будет участвовать в саммите G20. Кроме того, представитель Кремля не увидел предпосылок для встречи Путина и Зеленского.

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kremlin.ru

Николь Вербер

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