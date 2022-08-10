Индонезия выразила заинтересованность во встрече Путина и Зеленского на саммите G20

Посол Индонезии в РФ Хосе Таварес заявил, что страна заинтересована в проведении встречи между российским и украинским лидерами на полях саммита G20, который состоится 15–16 ноября на острове Бали.

"Приглашения давно были переданы президентом Индонезии президентам России и Украины. Если они примут участие в саммите "Двадцатки" на Бали, то, конечно, для [организации встречи] будет возможность", — сказал дипломат.