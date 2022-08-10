Обвиняемый в мошенничестве Владимир Мау вернулся к обязанностям ректора РАНХиГС

Ректор РАНХиГС Владимир Мау, который обвиняется в хищении вузовских денег, вернулся к работе после замены судом домашнего ареста на подписку о невыезде. Об этом сообщили в самом учебном заведении.

Дело о мёртвых душах: За что ректору РАНХиГС Владимиру Мау грозит до 10 лет колонии

Напомним, 30 июня ректор РАНХиГС Владимир Мау был помещён под домашний арест до 7 августа по обвинению в хищении 21 миллиона рублей бюджетных средств. Вину он не признал. По данному делу также были задержаны экс-замминистра просвещения Марина Ракова, директор Института общественных наук РАНХиГС Сергей Зуев и другие. Позже Мау заменили арест на подписку о невыезде.