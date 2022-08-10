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10 августа, 17:03

Обвиняемый в мошенничестве Владимир Мау вернулся к обязанностям ректора РАНХиГС

Ректор РАНХиГС Владимир Мау, который обвиняется в хищении вузовских денег, вернулся к работе после замены судом домашнего ареста на подписку о невыезде. Об этом сообщили в самом учебном заведении.

"Владимир Мау вернулся к исполнению обязанностей ректора президентской академии", — уточнил представитель пресс-службы вуза в беседе с ТАСС.

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Напомним, 30 июня ректор РАНХиГС Владимир Мау был помещён под домашний арест до 7 августа по обвинению в хищении 21 миллиона рублей бюджетных средств. Вину он не признал. По данному делу также были задержаны экс-замминистра просвещения Марина Ракова, директор Института общественных наук РАНХиГС Сергей Зуев и другие. Позже Мау заменили арест на подписку о невыезде.

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ТАСС / Гавриил Григоров

Татьяна Миссуми

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