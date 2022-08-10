ЦБ не разрешил банкам замораживать переводы россиян

Банк России не поддержал предложение замораживать переводы на сумму свыше 10 тысяч рублей на промежуточных счетах, пока отправитель не пройдёт дополнительную идентификацию. В ЦБ напомнили, что ранее уже установлены требования к идентификации, в том числе ПИН-коды и СМС-пароли, пишет РБК.

"Учитывая, что методы социальной инженерии остаются основным инструментом злоумышленников, граждане даже при наличии механизма подтверждения банковской операции, будучи введёнными в заблуждение, всё равно подтверждают денежные переводы", — объяснили в регуляторе.

ЦБ вместо блокировки предлагает рассмотреть возможность возврата похищенных средств гражданам, даже если мошенничество произошло с использованием методов социальной инженерии. Для этого подготовлен законопроект о введении двухдневного "периода охлаждения", в течение которого отправитель может отменить перевод.