ЦБ не разрешил банкам замораживать переводы россиян
СМИ: ЦБ не разрешил банкам блокировать переводы россиян свыше 10 тысяч рублей
Банк России не поддержал предложение замораживать переводы на сумму свыше 10 тысяч рублей на промежуточных счетах, пока отправитель не пройдёт дополнительную идентификацию. В ЦБ напомнили, что ранее уже установлены требования к идентификации, в том числе ПИН-коды и СМС-пароли, пишет РБК.
"Учитывая, что методы социальной инженерии остаются основным инструментом злоумышленников, граждане даже при наличии механизма подтверждения банковской операции, будучи введёнными в заблуждение, всё равно подтверждают денежные переводы", — объяснили в регуляторе.
ЦБ вместо блокировки предлагает рассмотреть возможность возврата похищенных средств гражданам, даже если мошенничество произошло с использованием методов социальной инженерии. Для этого подготовлен законопроект о введении двухдневного "периода охлаждения", в течение которого отправитель может отменить перевод.
Напомним, в качестве новой меры борьбы с мошенниками Центральному банку предложили блокировать переводы на сумму свыше десяти тысяч рублей на промежуточных счетах, пока пользователь не пройдёт дополнительную идентификацию. Для злоумышленников эта мера создаст крайнее неудобство, поскольку в момент заморозки и последующей разморозки у человека может проясниться сознание.
ТАСС/EPA/YURI KOCHETKOV