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10 августа, 17:36

Чехия останется без российской нефти из "Дружбы"

Поставки российской нефти в Чехию по южной ветке "Дружбы", которая пролегает по территории Украины, не будут восстановлены. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель компании – оператора словацкой части трубопровода Transpetrol ("Транспетрол") Линда Вашковичова.

"Поставка нефти в Чехию возобновлена не будет", сказала пресс-секретарь Transpetrol и добавила, что чёрная нефть транзитом через Украину уже поступила в Словакию и вскоре дойдёт также до Венгрии.

"Транснефть" возобновила прокачку по нефтепроводу "Дружба" в направлении Венгрии и Словакии

"Транснефть" возобновила прокачку по нефтепроводу "Дружба" в направлении Венгрии и Словакии

Ранее в среду стало известно, что венгерская компания MOL и словацкий комбинат Slovnaft договорились с украинской стороной о возобновлении поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба". 9 августа Украина остановила прокачку из-за невозможности российской стороны провести платёж за транзит в условиях санкций ЕС. При этом транзит газа через территорию Незалежной продолжался.

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ТАСС / Сергей Петров

Андрей Бражников

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