Чехия останется без российской нефти из "Дружбы"

Поставки российской нефти в Чехию по южной ветке "Дружбы", которая пролегает по территории Украины, не будут восстановлены. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель компании – оператора словацкой части трубопровода Transpetrol ("Транспетрол") Линда Вашковичова.

"Поставка нефти в Чехию возобновлена не будет", — сказала пресс-секретарь Transpetrol и добавила, что чёрная нефть транзитом через Украину уже поступила в Словакию и вскоре дойдёт также до Венгрии.