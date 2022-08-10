Чехия останется без российской нефти из "Дружбы"
Поставки российской нефти в Чехию по южной ветке "Дружбы", которая пролегает по территории Украины, не будут восстановлены. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель компании – оператора словацкой части трубопровода Transpetrol ("Транспетрол") Линда Вашковичова.
"Поставка нефти в Чехию возобновлена не будет", — сказала пресс-секретарь Transpetrol и добавила, что чёрная нефть транзитом через Украину уже поступила в Словакию и вскоре дойдёт также до Венгрии.
Ранее в среду стало известно, что венгерская компания MOL и словацкий комбинат Slovnaft договорились с украинской стороной о возобновлении поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба". 9 августа Украина остановила прокачку из-за невозможности российской стороны провести платёж за транзит в условиях санкций ЕС. При этом транзит газа через территорию Незалежной продолжался.
ТАСС / Сергей Петров