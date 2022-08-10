Во Франции призвали отменить антироссийские санкции ради Украины

Депутат французского Парламента и пресс-секретарь партии "Национальное объединение" Лоран Жакобелли заявил о необходимости отменить санкции против России, чтобы снять с французов тяготы последствий введённых ограничений и наконец разрешить украинский кризис. Об этом пишет Valeurs Actuelles.

По его мнению, даже несмотря на многочисленные западные рестрикции, Россия всё равно держится на плаву. Дела у государства обстоят "не так уж плохо", о чём говорит рост рубля и экспорта. Депутат также обратил внимание на обстановку во Франции, где жителям приходится переплачивать за электроэнергию.

"Санкции работают или нет? <...> Единственные, кто страдает от этих санкций, — это наложившие их нации, включая французов", — заявил депутат и предложил отменить все введённые запреты.

Кроме того, он отметил, что Париж играет особую роль в Европе и присоединение к "антироссийскому хору" лишило французского президента возможности быть переговорщиком между РФ и Украиной. По его словам, единственный способ добиться решения конфликта на Украине — это дипломатия.