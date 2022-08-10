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10 августа, 18:31

Слуцкий: Спецоперация на Украине уже прошла точку невозврата

Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что "Операция Z" на Украине уже прошла точку невозврата и будет продолжена.

"Специальная военная операция уже прошла свою точку невозврата. Она будет продолжена, вне всякого сомнения", — сказал Слуцкий в эксклюзивном интервью RT.

Депутат отметил готовность Москвы возобновить переговоры с Киевом, которые сейчас заморожены. Однако в сегодняшней ситуации "позиция российской стороны будет гораздо жёстче, чем была", предупредил Слуцкий.

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Ранее Лайф сообщал, что Вооружённые силы РФ уничтожили арсенал ВСУ с 45 тоннами боеприпасов, поставленных странами НАТО. Кроме того, они поразили украинский ЗРК "Бук-М1" и пять складов боеприпасов.

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ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Андрей Бражников

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