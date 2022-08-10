ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 августа 2022, 18:31
3598

Слуцкий: Спецоперация на Украине уже прошла точку невозврата

Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что "Операция Z" на Украине уже прошла точку невозврата и будет продолжена.

"Специальная военная операция уже прошла свою точку невозврата. Она будет продолжена, вне всякого сомнения", — сказал Слуцкий в эксклюзивном интервью RT.

Депутат отметил готовность Москвы возобновить переговоры с Киевом, которые сейчас заморожены. Однако в сегодняшней ситуации "позиция российской стороны будет гораздо жёстче, чем была", предупредил Слуцкий.

Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" героям "Операции Z"
Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" героям "Операции Z"

Ранее Лайф сообщал, что Вооружённые силы РФ уничтожили арсенал ВСУ с 45 тоннами боеприпасов, поставленных странами НАТО. Кроме того, они поразили украинский ЗРК "Бук-М1" и пять складов боеприпасов.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Леонид Слуцкий (депутат)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar