Слуцкий: Спецоперация на Украине уже прошла точку невозврата

Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что "Операция Z" на Украине уже прошла точку невозврата и будет продолжена.

"Специальная военная операция уже прошла свою точку невозврата. Она будет продолжена, вне всякого сомнения", — сказал Слуцкий в эксклюзивном интервью RT.

Депутат отметил готовность Москвы возобновить переговоры с Киевом, которые сейчас заморожены. Однако в сегодняшней ситуации "позиция российской стороны будет гораздо жёстче, чем была", предупредил Слуцкий.