Слуцкий: Спецоперация на Украине уже прошла точку невозврата
Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что "Операция Z" на Украине уже прошла точку невозврата и будет продолжена.
"Специальная военная операция уже прошла свою точку невозврата. Она будет продолжена, вне всякого сомнения", — сказал Слуцкий в эксклюзивном интервью RT.
Депутат отметил готовность Москвы возобновить переговоры с Киевом, которые сейчас заморожены. Однако в сегодняшней ситуации "позиция российской стороны будет гораздо жёстче, чем была", предупредил Слуцкий.
Ранее Лайф сообщал, что Вооружённые силы РФ уничтожили арсенал ВСУ с 45 тоннами боеприпасов, поставленных странами НАТО. Кроме того, они поразили украинский ЗРК "Бук-М1" и пять складов боеприпасов.
ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ