В Британии описали сценарий разрушительной войны, которая станет "кошмаром" для всей планеты
The Telegraph предрекла кошмар для всей планеты в случае войны между Китаем и США
Обозреватель британской газеты The Telegraph Роджер Бутл предрёк серьёзные последствия в случае вооружённого конфликта между Китаем и США из-за Тайваня. По его словам, результаты будут настолько разрушительными, что буквально станут экономическим и военным кошмаром для целого мира.
"[Ситуация с Тайванем] будет иметь ужасные последствия, которые выходят далеко за рамки экономики. Если она перерастёт в войну с участием США и Китая, результаты будут разрушительными", — отметил автор.
Бутл подчеркнул, что роль Тайваня в мировой экономике крайне велика, а на долю Китая приходится 15% от мирового экспорта товаров. По его мнению, если КНР возьмёт остров в блокаду, это станет ещё одним ударом для экономики всего мира, что повлечёт за собой нарушение глобальных и региональных цепочек поставок.
Отношения между Тайванем и Китаем обострились в конце июля, а особого пика это напряжение достигло 2 августа, когда самолёт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя. Официально её поездка на Тайвань не заявлялась. Тем не менее МИД Китая выразил "решительный протест", а армия КНР начала масштабные военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Такую реакцию Пекина госсекретарь США Энтони Блинкен назвал вопиюще провокационной.
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