В Британии описали сценарий разрушительной войны, которая станет "кошмаром" для всей планеты

Обозреватель британской газеты The Telegraph Роджер Бутл предрёк серьёзные последствия в случае вооружённого конфликта между Китаем и США из-за Тайваня. По его словам, результаты будут настолько разрушительными, что буквально станут экономическим и военным кошмаром для целого мира.

"[Ситуация с Тайванем] будет иметь ужасные последствия, которые выходят далеко за рамки экономики. Если она перерастёт в войну с участием США и Китая, результаты будут разрушительными", — отметил автор.

Бутл подчеркнул, что роль Тайваня в мировой экономике крайне велика, а на долю Китая приходится 15% от мирового экспорта товаров. По его мнению, если КНР возьмёт остров в блокаду, это станет ещё одним ударом для экономики всего мира, что повлечёт за собой нарушение глобальных и региональных цепочек поставок.