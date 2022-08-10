США пригрозили Ирану тяжёлыми последствиями за посягательство на жизнь американцев
Иран ждут "тяжёлые последствия" в том случае, если Тегеран попытается посягнуть на жизнь американских граждан, в том числе отставных должностных лиц. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Мы говорили об этом раньше и скажем снова: администрация [президента] Джо Байдена не откажется защищать всех американских граждан от угроз насилия и терроризма. Если Иран посягнёт на кого-либо из наших граждан, включая тех, кто продолжает служить США или служил ранее, то страна столкнётся с тяжёлыми последствиями", — указал Салливан.
Кроме того, он подчеркнул, что официальный Вашингтон продолжит задействовать все ресурсы для защиты своих граждан.
Как ранее писал Лайф, американские власти опасаются, что Иран может совершить покушение на кого-либо из правительственных чиновников США в отместку за убийство командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани в 2020 году.
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