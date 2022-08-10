США пригрозили Ирану тяжёлыми последствиями за посягательство на жизнь американцев

Иран ждут "тяжёлые последствия" в том случае, если Тегеран попытается посягнуть на жизнь американских граждан, в том числе отставных должностных лиц. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы говорили об этом раньше и скажем снова: администрация [президента] Джо Байдена не откажется защищать всех американских граждан от угроз насилия и терроризма. Если Иран посягнёт на кого-либо из наших граждан, включая тех, кто продолжает служить США или служил ранее, то страна столкнётся с тяжёлыми последствиями", — указал Салливан.

Кроме того, он подчеркнул, что официальный Вашингтон продолжит задействовать все ресурсы для защиты своих граждан.