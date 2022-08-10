"Убийца авианосцев": Военный эксперт назвал сокрушительное свойство ракеты "Циркон"

Полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Баранец в беседе с радио "Комсомольская правда" рассказал, на что способна противокорабельная ракета "Циркон". Из его слов следует, что оружие не зря прозвали главным козырем Москвы против Соединённых Штатов.

"Российский военно-промышленный комплекс снова удивил мир своим уникальным изделием. Это противокорабельная ракета "Циркон", о которой [президент России Владимир] Путин объявил всему миру на военно-морском параде и даже заметил, что скоро эта уникальная ракета будет поставлена на вооружение ВМФ. Шум и вой сразу стали раздаваться в иностранной печати. Репортёры писали, что это вызвало шок в некоторых штабах НАТО", — отметил Баранец.

Эксперт рассказал, что это самая быстрая гиперзвуковая ракета в своём классе. Скорость полёта составляет восемь-девять Махов, а дальность — 1000 километров. Причём от неё нет никакого противоядия. Не существует никаких средств ПВО, которые могли бы перехватить "Циркон". В боеголовке 240 килограммов самого мощного взрывчатого вещества. По словам Баранца, это, безусловно, "убийца авианосцев".

Он также напомнил слова одного из американских специалистов, который написал, что даже если эта ракета не разорвётся в чреве авианосца, то превратит его "в братскую могилу на дне океана, где будут покоиться пять тысяч американских моряков".

"А дальше уже раздаются из Вашингтона намёки на то, что хорошо бы договориться с Москвой и весь её блистательный выпуск гиперзвуковых вооружений затолкать в договор о СНВ. Когда заканчивалось действие СНВ-3, американцы на этом настаивали, но в Москве ответили: "Нет, дураков нет", — добавил полковник в отставке.