Песков упрекнул отрицающие Россию страны в переходе граней разумного

Многие страны в попытке отрицания России переходят за грани разумного. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение властей Литвы лишить Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса наград, завоёванных ими за выступление в Сочи в шоу Татьяны Навки "Лебединое озеро" в 2000 году.

"Действительно, мы видим, что очень многие страны переходят какие-то границы разумного. Можно ли отрицать Чайковского? Нельзя. Можно ли отрицать Россию? Нельзя. Хотите вы или не хотите, это просто невозможно. Можно ли отрицать те награды, которые заработали спортсмены, которые выступали, кстати, за ту же Литву, которые делали так, чтобы флаг Литвы поднимался? Тоже невозможно. Вы можете это указом аннулировать, но это невозможно", — сказал представитель Кремля в эфире телеканала "Россия-1".