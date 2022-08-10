Американские наёмники на Украине обвинили ВСУ в мародёрстве
Американские наёмники, которые приехали на Украину в погоне за идеалами или же с другими намерениями, раскрыли французскому телеканалу TV5 Monde всю правду о службе в ВСУ.
Так, по словам одного из бойцов, Вооружённые силы Украины забрали у его погибших сослуживцев мобильные телефоны, деньги и документы. В результате у наёмников сложилось неутешительное мнение, что, как только представится случай и того потребует ситуация, ими, совершенно не колеблясь, "пожертвуют ради славы".
"Мы только что вернулись с задания, это было глупо. Мы потеряли четверых наших парней в бою. Не всё идёт так, как мы себе представляли", — поделился, в частности, наёмник.
Ранее, напомним, Минобороны РФ назвало число воюющих в рядах ВСУ иностранных наёмников. В боевых действиях на Украине участвует порядка двух тысяч иностранцев, об этом 9 августа заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Офицер отметил, что за минувшие недели в Незалежную прибыли 175 иностранных наёмников, включая 81 бойца из Грузии.
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