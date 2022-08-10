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10 августа, 20:02

На пивоваренном заводе в Донецке после обстрела произошла утечка аммиака

ВСУ в очередной раз обстреляли Донецк. Сообщается о прилётах по Калининскому району города, горит пивоваренный завод, в котором находились ёмкости с аммиаком. В штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что зона поражения составляет два километра.

"В результате обстрела вооружёнными формированиями Украины территории Донецкого пивоваренного завода, расположенного в Калининском районе города, произошла утечка аммиака", — гласит текст сообщения штаба.

Женщина погибла при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Женщина погибла при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Жителям города рекомендуют не открывать окна и не выходить на улицу.

Напомним, ранее военные Украины обстреляли Куйбышевский район Донецка ракетами с запрещёнными противопехотными минами "Лепесток". В частности, мины обнаружены на улицах Корейской, Туманяна и Нарвской.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Дмитрий Алексиевич

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