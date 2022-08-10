На пивоваренном заводе в Донецке после обстрела произошла утечка аммиака
ВСУ в очередной раз обстреляли Донецк. Сообщается о прилётах по Калининскому району города, горит пивоваренный завод, в котором находились ёмкости с аммиаком. В штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что зона поражения составляет два километра.
"В результате обстрела вооружёнными формированиями Украины территории Донецкого пивоваренного завода, расположенного в Калининском районе города, произошла утечка аммиака", — гласит текст сообщения штаба.
Жителям города рекомендуют не открывать окна и не выходить на улицу.
Напомним, ранее военные Украины обстреляли Куйбышевский район Донецка ракетами с запрещёнными противопехотными минами "Лепесток". В частности, мины обнаружены на улицах Корейской, Туманяна и Нарвской.
ТАСС / Валентин Спринчак