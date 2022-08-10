На пивоваренном заводе в Донецке после обстрела произошла утечка аммиака

ВСУ в очередной раз обстреляли Донецк. Сообщается о прилётах по Калининскому району города, горит пивоваренный завод, в котором находились ёмкости с аммиаком. В штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что зона поражения составляет два километра.