Скопинский маньяк может снова отправиться за решётку

Скопинского маньяка Виктора Мохова подозревают в сокрытии убийства, которое в его доме совершил другой человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК по Рязанской области.

По данным ведомства, 7 августа во дворе заброшенного дома в Скопинском районе было найдено тело мужчины. Следствие установило, что вечером 2 августа, в День ВДВ, 39-летний подозреваемый, находившийся в гостях у знакомого, в ходе пьяной ссоры ударил локтем в шею своего оппонента, который от этого скончался. Чтобы скрыть следы преступления, убийца и хозяин дома Мохов перенесли труп во двор заброшенного здания.

Следователи по факту этого преступления возбудили уголовное дело по статье "Заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений". Подозреваемый, ранее судимый за похищение несовершеннолетних, изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, уже дал признательные показания.

Подозреваемый в убийстве арестован, а самого Мохова ранее взяли под стражу на 10 суток за выход из дома ночью. Теперь скопинский маньяк обвиняется также в укрывательстве особо тяжкого преступления.

Напомним, накануне мировой суд судебного участка Скопинского районного суда Рязанской области арестовал Виктора Мохова, известного россиянам как скопинский маньяк, на 10 суток. Причиной стало то, что он не ночевал дома.