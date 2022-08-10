Пять человек, в том числе ребёнок, разбились насмерть в ДТП в Ростовской области
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Смертельное ДТП с участием легковушки и грузовика произошло на автодороге Волгодонск – Зимовники в Ростовской области. В результате аварии погибли пять человек, в том числе ребёнок. Все они находились в легковом авто. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.
"В 21:05 мск поступила информация о ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. Водитель грузового автомобиля выехал на встречную полосу, допустил столкновение с легковым автомобилем, в результате чего легковой автомобиль загорелся, в автомобиле находились пять человек. Погибли на месте пять человек, в том числе один ребёнок", — уточнили в ведомстве.
По факту происшествия организована проверка региональной прокуратурой. Все обстоятельства аварии выясняют правоохранители.
Ранее Лайф рассказывал, что три парня разбились насмерть в страшном ДТП в центре Саратова. Авария произошла на улице Большой Горной. Автомобили Lada Priora и BMW выехали на красный сигнал светофора. За рулём первого находился 19-летний, за рулём второго — 23-летний водитель. Обе легковушки протаранили принадлежащий Почте России грузовик.