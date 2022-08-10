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10 августа, 20:33

Пять человек, в том числе ребёнок, разбились насмерть в ДТП в Ростовской области

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/rostov_glavniy?w=wall-54841713_420925" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Главный - Новости Ростова-на-Дону"</a></p>

Фото © VK / "Главный - Новости Ростова-на-Дону"

Смертельное ДТП с участием легковушки и грузовика произошло на автодороге Волгодонск – Зимовники в Ростовской области. В результате аварии погибли пять человек, в том числе ребёнок. Все они находились в легковом авто. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

"В 21:05 мск поступила информация о ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. Водитель грузового автомобиля выехал на встречную полосу, допустил столкновение с легковым автомобилем, в результате чего легковой автомобиль загорелся, в автомобиле находились пять человек. Погибли на месте пять человек, в том числе один ребёнок", — уточнили в ведомстве.

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По факту происшествия организована проверка региональной прокуратурой. Все обстоятельства аварии выясняют правоохранители.

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Иван Косицын

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