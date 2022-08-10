Как "Сохнут" будет работать в России: Из Израиля поступили новые сведения

Несмотря на достигнутый прогресс в урегулировании напряжённости между Москвой и Тель-Авивом, еврейское агентство "Сохнут" может прекратить деятельность в России. Об этом сообщает израильский The Jerusalem Post.

Так, высокопоставленный источник газеты сообщил, что 10 августа в штаб-квартире агентства в Иерусалиме прошла достаточно "напряжённая встреча", в ходе которой обсуждался вопрос о переходе на дистанционный режим работы.

"Еврейское агентство будет вести всю свою работу, касающуюся репатриации, из Израиля — в режиме онлайн или по телефону", — приводит издание сообщение своего собеседника.