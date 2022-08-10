Как "Сохнут" будет работать в России: Из Израиля поступили новые сведения
Jerusalem Post: Еврейское агентство "Сохнут", возможно, прекратит деятельность в России
Несмотря на достигнутый прогресс в урегулировании напряжённости между Москвой и Тель-Авивом, еврейское агентство "Сохнут" может прекратить деятельность в России. Об этом сообщает израильский The Jerusalem Post.
Так, высокопоставленный источник газеты сообщил, что 10 августа в штаб-квартире агентства в Иерусалиме прошла достаточно "напряжённая встреча", в ходе которой обсуждался вопрос о переходе на дистанционный режим работы.
"Еврейское агентство будет вести всю свою работу, касающуюся репатриации, из Израиля — в режиме онлайн или по телефону", — приводит издание сообщение своего собеседника.
В самом агентстве при этом выразили сожаление, что в случае прекращения физического присутствия в России "Сохнут" не сможет напрямую "способствовать репатриации в России".
Напомним, Минюст РФ попросил ликвидировать в России представительство агентства "Сохнут", которое занимается репатриацией евреев. Премьер-министр страны Яир Лапид предупредил о серьёзных последствиях в случае его закрытия. Российский МИД, со своей стороны, сообщил, что судьба агентства "Сохнут" в России лежит в правовой плоскости.
ТАСС / Михаил Терещенко