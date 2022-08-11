Пожар на пивзаводе в Донецке после обстрела ВСУ попал на видео

Появилось видео пожара после обстрела ВСУ Калининского района Донецка. На кадрах полыхает пивоваренный завод, в котором находились ёмкости с аммиаком.

Пожар после обстрела ВСУ пивоваренного завода в Донецке. Видео © t.me / itsdonetsk

В результате удара произошла авария на аммиакопроводе, после чего случилась утечка аммиака. Местное население уже жалуется на неприятный резкий запах в воздухе.

Как сообщили в штабе теробороны ДНР, зона поражения составляет два километра. Жителям города рекомендуют не открывать окна и не выходить на улицу. При этом МЧС ДНР советует гражданам находиться в помещениях и принять меры для дополнительной герметизации своих квартир (домов), помещений. Дышать через ватно-марлевые повязки, смоченные 5%-м раствором лимонной или уксусной кислоты.