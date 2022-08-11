Пожар на пивзаводе в Донецке после обстрела ВСУ попал на видео
Появилось видео пожара на пивзаводе в Донецке, где после обстрела ВСУ произошла утечка аммиака
Появилось видео пожара после обстрела ВСУ Калининского района Донецка. На кадрах полыхает пивоваренный завод, в котором находились ёмкости с аммиаком.
Пожар после обстрела ВСУ пивоваренного завода в Донецке. Видео © t.me / itsdonetsk
В результате удара произошла авария на аммиакопроводе, после чего случилась утечка аммиака. Местное население уже жалуется на неприятный резкий запах в воздухе.
Как сообщили в штабе теробороны ДНР, зона поражения составляет два километра. Жителям города рекомендуют не открывать окна и не выходить на улицу. При этом МЧС ДНР советует гражданам находиться в помещениях и принять меры для дополнительной герметизации своих квартир (домов), помещений. Дышать через ватно-марлевые повязки, смоченные 5%-м раствором лимонной или уксусной кислоты.
Ранее Лайф писал, что в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка сгорели две припаркованные во дворе жилого дома машины. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, в среду, 10 августа, под огнём украинских войск оказались Кировский, Киевский, Куйбышевский, Петровский и Ленинский районы Донецка. По ним неоднократно открывали огонь из тяжёлой артиллерии.
t.me / itsdonetsk