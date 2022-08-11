Оставшимся без газа европейцам назвали страну, которая их добьёт

Норвегия в этом году столкнулась с энергетическим кризисом, который добьёт Германию и Европу, оставшихся без интенсивных поставок российского газа. Таким выводом поделился обозреватель Financial Times Ричард Милн.

Как заметил автор, Норвегия — достаточно "везучая" страна с приличными залежами нефти и газа, а большое количество рек и водохранилищ позволяют ей до 90% покрыть собственные нужды в электроэнергии. Однако очень сухая зима и весна спровоцировали то, что запасы воды в резервуарах на юге государства оказались на рекордно низком уровне. Норвежские власти поэтому решили ограничить экспорт электроэнергии до тех пор, пока ёмкости не будут заполнены.

"Это может стать проблемой для таких стран, как Германия, Нидерланды и Великобритания, которые на протяжении многих лет импортировали значительное количество электроэнергии из Норвегии по кабелям", — предупреждает Милн.

По мнению публициста, энергокризис в скандинавской стране таким образом демонстрирует, насколько суровой может оказаться приближающаяся зима для всей Европы.