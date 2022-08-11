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10 августа, 23:53

Утечку аммиака на пивзаводе в Донецке удалось остановить

МЧС ДНР: Утечку аммиака на пивзаводе в Донецке, возникшую после обстрела ВСУ, остановили

Утечку аммиака на территории пивоваренного завода в Донецке, произошедшую в результате обстрела со стороны ВСУ, удалось остановить. Об этом сообщает пресс-служба МЧС ДНР.

"По состоянию на 01:00 силами МЧС ДНР удалось прекратить утечку аммиака на Донецком пивоваренном заводе", — уточнили в ведомстве.

Пожар на пивзаводе в Донецке после обстрела ВСУ попал на видео

Пожар на пивзаводе в Донецке после обстрела ВСУ попал на видео

В ликвидации аварии на пивзаводе было задействовано 13 единиц техники, в работах участвовал 51 человек личного состава под руководством главы МЧС республики. Сейчас спасатели ликвидируют возгорание на складе готовой продукции.

Напомним, украинские войска вечером 10 августа обстреляли пивоваренный завод в Калининском районе Донецка, из-за чего произошла утечка аммиака. МЧС ДНР сообщило, что в момент удара на заводе находилось 32 человека, по меньшей мере один погиб, ещё два пострадали. По данным ведомства, на территории завода загорелась пластиковая тара и поддоны на площади 600 квадратных метров.

После обстрела пивзавода в Донецке ощущается резкий запах аммиака

После обстрела пивзавода в Донецке ощущается резкий запах аммиака

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LIFE

Иван Косицын

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