Утечку аммиака на пивзаводе в Донецке удалось остановить

Утечку аммиака на территории пивоваренного завода в Донецке, произошедшую в результате обстрела со стороны ВСУ, удалось остановить. Об этом сообщает пресс-служба МЧС ДНР.

"По состоянию на 01:00 силами МЧС ДНР удалось прекратить утечку аммиака на Донецком пивоваренном заводе", — уточнили в ведомстве.