Утечку аммиака на пивзаводе в Донецке удалось остановить
МЧС ДНР: Утечку аммиака на пивзаводе в Донецке, возникшую после обстрела ВСУ, остановили
Утечку аммиака на территории пивоваренного завода в Донецке, произошедшую в результате обстрела со стороны ВСУ, удалось остановить. Об этом сообщает пресс-служба МЧС ДНР.
"По состоянию на 01:00 силами МЧС ДНР удалось прекратить утечку аммиака на Донецком пивоваренном заводе", — уточнили в ведомстве.
В ликвидации аварии на пивзаводе было задействовано 13 единиц техники, в работах участвовал 51 человек личного состава под руководством главы МЧС республики. Сейчас спасатели ликвидируют возгорание на складе готовой продукции.
Напомним, украинские войска вечером 10 августа обстреляли пивоваренный завод в Калининском районе Донецка, из-за чего произошла утечка аммиака. МЧС ДНР сообщило, что в момент удара на заводе находилось 32 человека, по меньшей мере один погиб, ещё два пострадали. По данным ведомства, на территории завода загорелась пластиковая тара и поддоны на площади 600 квадратных метров.
LIFE