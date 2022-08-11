Украина получила отсрочку от кредиторов по внешнему долгу
Bloomberg: Украине одобрили заморозку выплат по кредитам до 2024 года
Украина получила одобрение держателей международных облигаций на заморозку выплат по кредитам до 2024 года. На них приходится 75% внешнего долга Украины. Информацию об этом распространил украинский Минфин.
"Мы благодарны инвесторам за то, что они приняли наше предложение. Благодаря солидарности с Украиной, проявленной сообществом частных инвесторов наряду с официальным государственным сектором, мы сможем удовлетворить потребности государственного бюджета страны в состоянии войны и сохранить устойчивость наших государственных финансов", — сообщил глава министерства Сергей Марченко.
Как уточняется, заморозка платежей позволит властям Украины сохранить 5,8 миллиарда долларов.
Ранее агентство Bloomberg узнало размер госдолга, который Украина должна выплатить к осени. Украина должна до 1 сентября выплатить государственный долг в 1,4 миллиарда долларов, включая проценты. Однако сейчас Киев ищет способы реструктурировать долг в условиях нынешнего экономического положения страны.
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