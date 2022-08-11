Украина получила отсрочку от кредиторов по внешнему долгу

Украина получила одобрение держателей международных облигаций на заморозку выплат по кредитам до 2024 года. На них приходится 75% внешнего долга Украины. Информацию об этом распространил украинский Минфин.

"Мы благодарны инвесторам за то, что они приняли наше предложение. Благодаря солидарности с Украиной, проявленной сообществом частных инвесторов наряду с официальным государственным сектором, мы сможем удовлетворить потребности государственного бюджета страны в состоянии войны и сохранить устойчивость наших государственных финансов", — сообщил глава министерства Сергей Марченко.

Как уточняется, заморозка платежей позволит властям Украины сохранить 5,8 миллиарда долларов.