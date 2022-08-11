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10 августа, 23:43

Украина получила отсрочку от кредиторов по внешнему долгу

Bloomberg: Украине одобрили заморозку выплат по кредитам до 2024 года

Украина получила одобрение держателей международных облигаций на заморозку выплат по кредитам до 2024 года. На них приходится 75% внешнего долга Украины. Информацию об этом распространил украинский Минфин.

На Украине понадеялись на полное списание ей внешнего долга

На Украине понадеялись на полное списание ей внешнего долга

"Мы благодарны инвесторам за то, что они приняли наше предложение. Благодаря солидарности с Украиной, проявленной сообществом частных инвесторов наряду с официальным государственным сектором, мы сможем удовлетворить потребности государственного бюджета страны в состоянии войны и сохранить устойчивость наших государственных финансов", — сообщил глава министерства Сергей Марченко.

Как уточняется, заморозка платежей позволит властям Украины сохранить 5,8 миллиарда долларов.

Ранее агентство Bloomberg узнало размер госдолга, который Украина должна выплатить к осени. Украина должна до 1 сентября выплатить государственный долг в 1,4 миллиарда долларов, включая проценты. Однако сейчас Киев ищет способы реструктурировать долг в условиях нынешнего экономического положения страны.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова

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