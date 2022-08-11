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10 августа, 22:59

Госдеп США заявил об отсутствии ограничений на выдачу виз россиянам

Власти Соединённых Штатов не ограничивают возможности получения виз для граждан РФ. Россияне могут подать документы в американские диппредставительства по всему миру, об этом заявила заместитель помощника госсекретаря США по консульским делам Джули Стаффт.

"Никаких ограничений для российских граждан нет. Россияне могут подавать документы фактически в любое посольство в мире. Мы наблюдаем это каждый день", — сказала чиновница, комментируя обсуждаемую странами G7 инициативу ограничить возможность выдачи виз российским гражданам.

Кулеба призвал страны ЕС и G7 перестать выдавать визы россиянам

Кулеба призвал страны ЕС и G7 перестать выдавать визы россиянам

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил ранее, что ЕС обсуждает содержание седьмого пакета антироссийских санкций, включая вопрос прекращения выдачи шенгенских виз гражданам РФ.

А Лайф напоминает, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала власти стран Евросоюза прекратить выдавать въездные визы россиянам. Политик напомнила, что после начала военной спецоперации на Украине ЕС закрыл авиасообщение с Россией, однако страны Шенгенской зоны продолжают выдавать визы гражданам страны. По словам Каллас, посещение Европы — это привилегия, а не право человека.

В Еврокомиссии объяснили невозможность запретить выдачу виз россиянам

В Еврокомиссии объяснили невозможность запретить выдачу виз россиянам

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ТАСС / Сергей Коньков

Иван Косицын

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