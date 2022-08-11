Госдеп США заявил об отсутствии ограничений на выдачу виз россиянам
Власти Соединённых Штатов не ограничивают возможности получения виз для граждан РФ. Россияне могут подать документы в американские диппредставительства по всему миру, об этом заявила заместитель помощника госсекретаря США по консульским делам Джули Стаффт.
"Никаких ограничений для российских граждан нет. Россияне могут подавать документы фактически в любое посольство в мире. Мы наблюдаем это каждый день", — сказала чиновница, комментируя обсуждаемую странами G7 инициативу ограничить возможность выдачи виз российским гражданам.
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил ранее, что ЕС обсуждает содержание седьмого пакета антироссийских санкций, включая вопрос прекращения выдачи шенгенских виз гражданам РФ.
А Лайф напоминает, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала власти стран Евросоюза прекратить выдавать въездные визы россиянам. Политик напомнила, что после начала военной спецоперации на Украине ЕС закрыл авиасообщение с Россией, однако страны Шенгенской зоны продолжают выдавать визы гражданам страны. По словам Каллас, посещение Европы — это привилегия, а не право человека.
ТАСС / Сергей Коньков