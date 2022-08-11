Посольство России в Рейкьявике потребовало извинений от исландской газеты "Фреттабладид" за оскорбление российского флага в одной из публикаций. Дипломаты напомнили изданию, что в стране действует уголовная ответственность за оскорбление иностранных государственных символов.

В посольстве обратили внимание на интервью с фото, на котором некто попирает ногами государственный флаг Российской Федерации. Кадр сопровождался подписью о якобы "новом применении российского флага" украинцами.

"Рассматриваем сам факт публикации такой фотографии в центральном печатном издании Исландии как проявление неприкрытого неуважения к Российской Федерации и её государственной символике. Хотели бы напомнить руководству газеты "Фреттабладид", что исландское правительство пока не отменило действие статьи 95 Уголовного кодекса Исландии, которой за публичное оскорбление иностранных государственных символов предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы", — отмечается в официальном канале дипмиссии в телеграм-канале.

Ведомство подчеркнуло, что ожидает от редакции официальных извинений за публикацию материалов, "оскорбляющих государственный символ Российской Федерации".