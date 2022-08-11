"Реал" победил "Айнтрахт" и в пятый раз в истории выиграл Суперкубок УЕФА

Мадридский "Реал" обыграл франкфуртский "Айнтрахт" в матче за Суперкубок УЕФА. Встреча, которая состоялась на Олимпийском стадионе в Хельсинки, завершилась со счётом 2:0.

В составе "Реала" голы забили Давид Алаба (37-я минута) и Карим Бензема (65). Для последнего этот гол стал 324-м в составе испанского гранда, французский форвард обошёл по этому показателю Рауля и вышел на второе место. Лучшим бомбардиром мадридской команды является португалец Криштиану Роналду (450 голов).

В матче за Суперкубок УЕФА играют победители Лиги чемпионов и Лиги Европы прошедшего сезона. "Реал" в мае в 11-й раз стал победителем ЛЧ, обыграв английский "Ливерпуль" (1:0), а "Айнтрахт" в финале Лиги Европы одолел по пенальти шотландский "Глазго". "Реал" стал обладателем Суперкубка УЕФА в пятый раз, догнав по этому показателю "Барселону" и "Милан". При этом главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти стал первым наставником, который смог выиграть данный трофей четыре раза.

Стоит отметить, что в матче между "Реалом" и "Айнтрахтом" впервые применялась полуавтоматическая система определения офсайда. Она также будет применяться в матчах группового этапа Лиги чемпионов и чемпионата мира 2022 года, который пройдёт в Катаре.