Мачеха вспомнила об особенностях характера убийцы порноактрисы Гришман
Мачеха обвиняемого в убийстве порноактрисы Хамловской рассказала о его характере
Мачеха Дмитрия Чернышова, подозреваемого в убийстве 26-летней порноактрисы Анастасии Хамловской, Наталья рассказала о его характере. Женщина сообщила, что познакомилась с Дмитрием, когда ему было 13 лет, с детства он был замкнутым. Мать молодого человека давно умерла.
"Я пришла в семью 11 лет назад. Он был замкнутый, сам по себе и всё", — сказала Наталья газете "Известия".
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Напомним, накануне в Санкт-Петербурге была найдена мёртвой тиктокерша Анастасия Гришман. Тревогу забила подруга 26-летней девушки и заявила об исчезновении в полицию. Сотрудники отправились на поиски и обнаружили модель в квартире на Южном шоссе. Она была мертва: на теле нашли шесть следов от ножевых ударов. По предварительным данным, в жестокой расправе подозревается сожитель блогерши — неоднократно судимый 24-летний Дмитрий. Позже стало известно, что её тело неделю пролежало в квартире, но соцсети покойной были активны.
Сам подозреваемый впоследствии дал показания в полиции. В ходе допроса правоохранители услышали шокирующее признание: он заявил, что девушка сама просила его об убийстве. Версию Дмитрия подтвердила и подруга Гришман — та самая, которая забила тревогу после её пропажи.
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