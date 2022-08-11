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10 августа, 21:59

После обстрела пивзавода в Донецке погиб один человек

МЧС сообщило о гибели человека при обстреле пивзавода в Донецке со стороны ВСУ

Во время обстрела силами ВСУ на территории пивоваренного завода в Донецке находились более 30 человек, один из них погиб. Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале МЧС Донецкой Народной Республики.

"В момент происшествия на территории завода находилось 32 человека. По предварительной информации, один человек погиб и двое пострадали"сообщили в МЧС.

Пожар на пивзаводе в Донецке после обстрела ВСУ попал на видео

Пожар на пивзаводе в Донецке после обстрела ВСУ попал на видео

Площадь пожара на предприятии составляет 600 квадратных метров, добавили в ведомстве.

В штабе теробороны ДНР, в свою очередь, сообщили, что зона поражения составляет два километра. Жителям Донецка рекомендуют не открывать окна и не выходить на улицу. Гражданам рекомендуется находиться в помещениях и обеспечить дополнительную герметизацию своих квартир и домов. Дышать им посоветовали через ватно-марлевые повязки, смоченные 5%-м раствором лимонной или уксусной кислоты.

После обстрела пивзавода в Донецке ощущается резкий запах аммиака

После обстрела пивзавода в Донецке ощущается резкий запах аммиака

ВСУ в очередной раз обстреляли Донецк вечером 10 августа, об этом сообщал Лайф. Прилёты пришлись на Калининский район города, горит пивоваренный завод, в котором находились ёмкости с аммиаком. В штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что зона поражения составляет два километра.

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LIFE

Дмитрий Алексиевич

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