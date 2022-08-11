После обстрела пивзавода в Донецке погиб один человек

Во время обстрела силами ВСУ на территории пивоваренного завода в Донецке находились более 30 человек, один из них погиб. Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале МЧС Донецкой Народной Республики.

"В момент происшествия на территории завода находилось 32 человека. По предварительной информации, один человек погиб и двое пострадали", — сообщили в МЧС.

Площадь пожара на предприятии составляет 600 квадратных метров, добавили в ведомстве.

В штабе теробороны ДНР, в свою очередь, сообщили, что зона поражения составляет два километра. Жителям Донецка рекомендуют не открывать окна и не выходить на улицу. Гражданам рекомендуется находиться в помещениях и обеспечить дополнительную герметизацию своих квартир и домов. Дышать им посоветовали через ватно-марлевые повязки, смоченные 5%-м раствором лимонной или уксусной кислоты.