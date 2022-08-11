В АТОР рассказали о ситуации с туристами в Крыму после взрывов на аэродроме

Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин оценил ситуацию с туристами в Крыму после взрывов на аэродроме в Новофёдоровке. Как он отметил, на данный момент нет точного понимания, сколько людей могли отдыхать в этой части полуострова, однако район инцидента находится далеко от тех мест, где обычно много туристов.

"Нам пока не совсем понятно, в какой конкретно точке это происшествие. Но понятно, что если речь идёт о Новофёдоровке, то это довольно далеко от основных курортных зон — от Саки, от Евпатории. Сказать, сколько там туристов, тоже достаточно сложно. В основном в этом году отправляются на южный берег Крыма. Но никаких требований, опасений от туристов мы пока не получали. Надеемся, что они не пострадали и смогут продолжить свой отдых", — сказал Ромашкин в беседе с радио "Комсомольская правда".