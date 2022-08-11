В АТОР рассказали о ситуации с туристами в Крыму после взрывов на аэродроме
Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин оценил ситуацию с туристами в Крыму после взрывов на аэродроме в Новофёдоровке. Как он отметил, на данный момент нет точного понимания, сколько людей могли отдыхать в этой части полуострова, однако район инцидента находится далеко от тех мест, где обычно много туристов.
"Нам пока не совсем понятно, в какой конкретно точке это происшествие. Но понятно, что если речь идёт о Новофёдоровке, то это довольно далеко от основных курортных зон — от Саки, от Евпатории. Сказать, сколько там туристов, тоже достаточно сложно. В основном в этом году отправляются на южный берег Крыма. Но никаких требований, опасений от туристов мы пока не получали. Надеемся, что они не пострадали и смогут продолжить свой отдых", — сказал Ромашкин в беседе с радио "Комсомольская правда".
Кроме того, вице-президент АТОР подчеркнул, что в случае если у кого-то будет отменён тур из-за инцидента со взрывами, то они смогут вернуть потраченные деньги.
"Мы туристам позволяем делать всё. Если они решат прервать свой отдых, то вернём им средства", — заверил Ромашкин.
Напомним, днём 9 августа очевидцы сообщили о взрывах в районе аэродрома ВС РФ в крымской Новофёдоровке. В Минобороны заявили, что инцидент произошёл в результате детонации нескольких авиационных боеприпасов, при этом "никакого огневого воздействия" по площадке не было. Авиационная техника на аэродроме не повреждена, однако в результате взрывов один человек погиб и 14 пострадали.
ТАСС / Mulch