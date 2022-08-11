Басурин: У ВСУ уже есть дальнобойные ракеты к системам HIMARS

Замкомандующего Народной милицией ДНР Эдуард Басурин считает, что у Киева уже есть ракеты к западным системам HIMARS с дальностью полёта 120 и 150 километров.

"Удары наносятся различными системами — HIMARS, у которой заявленная дальность полёта — до 70 километров. Мы предполагаем, что ракеты с дальностью 120 и 150 километров уже есть на Украине. Также населённые пункты обстреливаются снарядами калибром 155 миллиметров, но артиллерийские системы различные. Есть американские, есть немецкие, французские, польские. Стандарт калибра одинаковый, поэтому можно использовать различные системы", — сказал Басурин.

Басурин в июле предполагал, что поставки дальнобойных ракет для американских РСЗО HIMARS на Украине уже идут, однако американская сторона утверждала, что поставляемые для установок HIMARS снаряды имеют дальность не более 80 километров. Он также отметил, что украинские силы обстреливают черту Донецка с целью отвлечь артиллерийский огонь от линии фронта.