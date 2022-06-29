Символ Российской империи переполошил шведского политика

Шведский политик, кандидат в депутаты Риксдага Ингебрикт Шевик рассказал, что на паромах к острову Готланд он наткнулся на продажу футболок с символикой Российской империи. На них был нанесён герб острова, а поверх дизайнеры разместили корону российских самодержцев.

"Я даже немного испугался. Откуда над шведским гербом взялся геральдический символ царизма?" — недоумённо прокомментировал Шевик ситуацию в беседе с SVT.

Рассказчик высказал мнение, что ситуация с футболками стала результатом ошибки, а не чьего-то злого умысла. Жёстко раскритиковав дизайн изделия, он заметил, что такая неточность может быть выгодна России.

"Мы не знали, что это царская корона и что она символизирует Россию. Вы — первый, кто нам об этом сказал", — оправдался в ответ Адам Якобссон, менеджер магазина, в котором продавались футболки.

Он поспешил сообщить, что фирма уже сняла товар с продажи, а покупатели могут вернуть купленную одежду и забрать свои деньги.